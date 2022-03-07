Куляк заявил, что вышел на награждение с буквой Z на груди в ответ на поведение украинцев

Российский гимнаст Иван Куляк рассказал, почему вышел с буквой Z на груди на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).

«Идея появилась после того, как мы увидели, как с нами общаются украинцы. Они себя вели очень некрасиво, во время соревнований кричали «Слава Украине». Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с соревнований, хотя мы никому ничего плохого не сделали. Приехали выступать, а в итоге до последнего не знали, допустят ли нас до финалов», — заявил Куляк в интервью RT.

Ранее в ФСГР поддержали гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на груди.