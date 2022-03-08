Колосков назвал правильным решение ФИФА по легионерам в РПЛ
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«В нынешней ситуации ФИФА должна позаботиться о карьере футболистов. Мы видим, что произошло в «Краснодаре». Люди уехали, мягко говоря, по гуманитарным соображениям», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».
Он подчеркнул, что футболисты должны содержать свои семьи.
Колосков затруднился назвать число легионеров, которые покинут РПЛ. По его мнению, для южноамериканских и африканских футболистов не станет проблемой ситуация между Россией и Украиной.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.
Ранее сообщалось, что FACR уведомила РФС о дисквалификации игрока «Локомотива» Кухты.