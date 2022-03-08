Колосков назвал правильным решение ФИФА по легионерам в РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Международной футбольной федерации (ФИФА) о разрешении легионерам клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) приостанавливать контракты до конца сезона.

«В нынешней ситуации ФИФА должна позаботиться о карьере футболистов. Мы видим, что произошло в «Краснодаре». Люди уехали, мягко говоря, по гуманитарным соображениям», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что футболисты должны содержать свои семьи.

Колосков затруднился назвать число легионеров, которые покинут РПЛ. По его мнению, для южноамериканских и африканских футболистов не станет проблемой ситуация между Россией и Украиной.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что FACR уведомила РФС о дисквалификации игрока «Локомотива» Кухты.