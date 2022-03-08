Колосков назвал правильным решение ФИФА по легионерам в РПЛ

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал решение Международной футбольной федерации (ФИФА) о разрешении легионерам клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) приостанавливать контракты до конца сезона.
Колосков назвал правильным решение ФИФА по легионерам в РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«В нынешней ситуации ФИФА должна позаботиться о карьере футболистов. Мы видим, что произошло в «Краснодаре». Люди уехали, мягко говоря, по гуманитарным соображениям», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что футболисты должны содержать свои семьи.

Колосков затруднился назвать число легионеров, которые покинут РПЛ. По его мнению, для южноамериканских и африканских футболистов не станет проблемой ситуация между Россией и Украиной.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. РФС уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

ФИФА 7 марта установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что FACR уведомила РФС о дисквалификации игрока «Локомотива» Кухты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить