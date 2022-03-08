Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, которая прошла на льду «Нейшнвайд-Арены», завершилась со счётом 5:4 в пользу канадской команды.

В составе «Лифс» отличились Илья Михеев (9-я минута), Митчелл Марнер (15-я), Остон Мэттьюз (18-я), Александр Керфут (45-я), Майкл Бантинг (52-я). У «Коламбуса» шайбы забросили Шон Курали (22-я), Оливер Бьоркстранд (39-я), Джек Рословик (43-я) и Патрик Лайне (60-я).

«Торонто» (76 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» (59) идёт на девятой позиции.

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