Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Торонто Мэйпл Лифс» в гостях нанёс поражение «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Михеева помогла «Торонто» обыграть «Коламбус» в матче НХЛ
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на льду «Нейшнвайд-Арены», завершилась со счётом 5:4 в пользу канадской команды.

В составе «Лифс» отличились Илья Михеев (9-я минута), Митчелл Марнер (15-я), Остон Мэттьюз (18-я), Александр Керфут (45-я), Майкл Бантинг (52-я). У «Коламбуса» шайбы забросили Шон Курали (22-я), Оливер Бьоркстранд (39-я), Джек Рословик (43-я) и Патрик Лайне (60-я).

«Торонто» (76 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Коламбус» (59) идёт на девятой позиции.

Ранее Александр Овечкин заявил, что собирается стать лидером по голам среди всех европейских игроков, выступавших в НХЛ

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить