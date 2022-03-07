Щербакова рассказала, в какой момент она чувствовала себя самой счастливой

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, когда чувствует себя на высоте.
Щербакова рассказала, в какой момент она чувствовала себя самой счастливой
  • РИА Новости

«Когда заканчивается хороший прокат произвольной на соревнованиях. Это одновременно самая большая радость, гордость и облегчение. Когда ты сделала свой максимум, встаешь в финальную позу — и чувствуешь, что показала все то, над чем так долго работали», — цитирует Щербакову Elle.

Она добавила, что не испытывает такие эмоции даже, когда стоит на высшей ступени пьедестала. По мнению Щербаковой, это и есть счастье.

Напомним, что фигуристка идеально выступила в короткой и произвольной программах на Олимпиаде в Пекине. В сумме она набрала 255,95 балла и стала олимпийской чемпионкой в личном турнире. В произвольной программе Щербакова исполнила два четверных флипа.

Ранее Щербакова рассказала, что Этери Георгиевна не просто тренирует, а постоянно разговаривает.

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