Российский гимнаст объяснил своё решение выйти на награждение с буквой Z на груди

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Российский гимнаст Иван Куляк рассказал, почему вышел с буквой Z на груди на церемонию награждения на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).
Российский гимнаст объяснил своё решение выйти на награждение с буквой Z на груди
  • © Wikimedia commons

«Нам сказали заклеить флаг — я заклеил. Нам запретили уже всё что можно. Я хотел просто показать, откуда я. И всё. Последствий я не боялся. Я никому не желал зла. Этот знак Z означает «за победу», «за мир», — цитирует Куляка Telegram-канал Shot.

Он отметил, что этот жест был ответом на поведение украинских спортсменов, которые вели себя некрасиво по отношению к россиянам. Он рассказал, что украинцы нарушали правила, демонстрируя национальный флаг и крича «Слава Украине!» на помосте.

«Они ещё требовали, чтобы нас сняли с соревнований. Хотя мы никому плохо ничего не говорили и не делали. Я считаю, что поступил, как должен был», — добавил Куляк.

Куляк завоевал бронзу на соревнованиях в параллельных брусьях. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун.

Россиянин выступал в нейтральном статусе. Напомним, FIG запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации начиная с 7 марта.

Ранее в ФСГР поддержали гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на груди.

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