Шенгелия: очень жаль, что причина моего ухода из ЦСКА не связана с баскетболом

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Грузинский нападающий Торнике Шенгелия прокомментировал свой уход из московского ЦСКА.
Шенгелия: очень жаль, что причина моего ухода из ЦСКА не связана с баскетболом
  • РИА Новости

«Очень жаль, что причина моего ухода не связана с баскетболом, но в жизни приходится делать выбор, и я его сделал. Сейчас сосредоточусь на том, что ждёт меня в будущем», — передаёт слова баскетболиста сайт ЦСКА.

Он также поблагодарил руководство клуба, главного тренера и своих одноклубников.

7 марта Шенгелия и ЦСКА расторгли контракт по инициативе баскетболиста. Он может продолжить карьеру в итальянском «Виртусе».

Ранее агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА.

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