Семак: пять очков отрыва от «Динамо» отыгрываются за два тура

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уфой» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак: пять очков отрыва от «Динамо» отыгрываются за два тура
  • РИА Новости

«Тяжёлая игра, но под нашим контролем до второго забитого мяча. Потом позволили сопернику создать два острых момента. Но и мы могли забить ещё. Можно ли назвать комфортным отрыв в пять очков от «Динамо»? Ещё десять туров. Пять очков отыгрываются за два тура», — цитирует Семака Sport24.

«Зенит» уверенно обыграл «Уфу» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:0. 

Таким образом, «Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Уфа» — на 15-й позиции (16 очков).

Ранее агент Языджи заявил, что футболист хочет остаться в ЦСКА.

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