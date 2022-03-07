Семак: пять очков отрыва от «Динамо» отыгрываются за два тура

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уфой» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тяжёлая игра, но под нашим контролем до второго забитого мяча. Потом позволили сопернику создать два острых момента. Но и мы могли забить ещё. Можно ли назвать комфортным отрыв в пять очков от «Динамо»? Ещё десять туров. Пять очков отыгрываются за два тура», — цитирует Семака Sport24.

«Зенит» уверенно обыграл «Уфу» в матче 20-го тура РПЛ со счётом 2:0.

Таким образом, «Зенит» укрепил лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. «Уфа» — на 15-й позиции (16 очков).

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