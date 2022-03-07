Ильин заявил, что «Краснодар» уже забыл про легионеров
«Без легионеров абсолютно нормально играть. Мы, наоборот, сплотились. За исключением концовки мы хорошо играли в этом матче. Кто уехал — тот уехал, про них уже забыли, работаем сами», — сказал Ильин в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» на своём поле одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:1. Победный гол забил Ильин.
Напомним, что краснодарский клуб отпустил всех своих легионеров, сохранив с ними контракты.
Ранее The New York Times сообщила, что ФИФА разрешит легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах.