Агент Кухты считает, что футболист имел право сыграть за «Локомотив» в матче с «Химками»

Милан Мартинович, агент нападающего московского «Локомотива» Яна Кухты, выразил мнение, что его клиент имел право выйти на поле в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против «Химок», так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате», — приводит слова Мартиновича «РБ Спорт».

«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» хотят подать протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.

Ранее в «Химках» сообщили, когда подадут жалобу в КДК РФС по матчу с «Локомотивом».