Агент Кухты считает, что футболист имел право сыграть за «Локомотив» в матче с «Химками»
«По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против «Химок», так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с «Локомотивом» «Славия» провела три матча в чемпионате», — приводит слова Мартиновича «РБ Спорт».
«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» хотят подать протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.
Ранее в «Химках» сообщили, когда подадут жалобу в КДК РФС по матчу с «Локомотивом».