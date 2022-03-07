В «Химках» сообщили, когда подадут жалобу в КДК РФС после матча с «Локомотивом»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, когда будет подана жалоба в КДК РФС по поводу матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» из-за участия в игре в составе железнодорожников форварда Яна Кухты.

«До конца дня, думаю, подадим жалобу в КДК РФС», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» хотят подать протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что «Химки» пока не подали протест на результат матча с «Локомотивом».