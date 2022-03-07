В «Химках» сообщили, когда подадут жалобу в КДК РФС после матча с «Локомотивом»
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«До конца дня, думаю, подадим жалобу в КДК РФС», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» хотят подать протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.
Ранее сообщалось, что «Химки» пока не подали протест на результат матча с «Локомотивом».