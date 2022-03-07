«Химки» пока не подали протест на результат матча с «Локомотивом»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Химки» до сих пор не подали протест на результат матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» из-за участия в игре в составе железнодорожников форварда Яна Кухты.

«Химки» пока не подавали протест. У них есть 72 часа с момента окончания матча», — цитирует Григорьянца Sport24.

«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» хотят подать протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.

Ранее Кухта высказался о возможном техническом поражении «Локомотива» в матче с «Химками».