«Химки» пока не подали протест на результат матча с «Локомотивом»
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«Химки» пока не подавали протест. У них есть 72 часа с момента окончания матча», — цитирует Григорьянца Sport24.
«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» хотят подать протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.
Ранее Кухта высказался о возможном техническом поражении «Локомотива» в матче с «Химками».