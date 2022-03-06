Кухта высказался о возможном техническом поражении «Локомотива» в матче с «Химками»

Нападающий московского «Локомотива» Ян Кухта ответил на вопрос о возможном техническом поражении от «Химок» из-за его участия в минувшем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я не думаю, что красная карточка — это проблема», — цитирует Кухту «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» хотят подать протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что в КДК РФС готовы рассмотреть протест «Химок» по матчу с «Локомотивом».