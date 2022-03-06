В КДК РФС готовы рассмотреть протест «Химок» по матчу с «Локомотивом»
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«Подобные вопросы находятся в компетенции КДК РФС. Если ФК «Химки» обратится в КДК, то этот вопрос может быть рассмотрен на заседании комитета», — заявили в пресс-службе РПЛ.
«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» хотят подать протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.
Ранее сообщалось, что «Химки» собираются подать протест по итогам матча с «Локомотивом» из-за участия Кухты.