В КДК РФС готовы рассмотреть протест «Химок» по матчу с «Локомотивом»

В контрольно-дисциплинарном комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) отреагировали на новость о намерении «Химок» подать протест из-за участия в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» форварда железнодорожников Яна Кухты.

«Подобные вопросы находятся в компетенции КДК РФС. Если ФК «Химки» обратится в КДК, то этот вопрос может быть рассмотрен на заседании комитета», — заявили в пресс-службе РПЛ.

«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию». В связи с этим «Химки» хотят подать протест, так как по регламенту игрок должен был отбыть дисквалификацию.

Ранее сообщалось, что «Химки» собираются подать протест по итогам матча с «Локомотивом» из-за участия Кухты.