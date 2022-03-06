«Химки» собираются подать протест по итогам матча с «Локомотивом» из-за участия Кухты

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что клуб намерен подать протест из-за участия в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» форварда железнодорожников Яна Кухты.

«Мы сейчас посмотрим все регламенты, которые у нас есть. Если есть нарушение, то мы, конечно, будем подавать протест. Тем более что Кухта забил решающий гол. Закон един для всех», — цитирует Терюшкова Sport24.

По его словам, юристы клуба на данный момент работают над возможной подачей протеста, а решение может быть готово уже вечером.

«По первым ощущениям, есть основания подавать протест. Но есть ещё юридические тонкости. Мы не должны нести ответственность за то, что кто-то где-то не доглядел», — добавил Терюшков.

«Локомотив» одержал победу над «Химками» со счётом 3:2, а победный мяч забил новичок красно-зелёных Кухта. При этом он не отбыл дисквалификацию в чемпионате Чехии, где выступал за пражскую «Славию».

Ранее главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Локомотива».