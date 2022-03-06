Юран прокомментировал поражение «Химок» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал поражение московскому «Локомотиву» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:3).

«Футбол — это эмоциональный вид спорта. Болельщикам понравилось, были забитые мячи, жёлтые и красная карточки. К сожалению, матч завершился не в нашу пользу. Но я вижу, что команда играет на пределе желания, самоотдачи. Результатом недоволен, но отношением команды доволен», — цитирует Юрана «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

За «Химки» дубль оформил Дидье Ламкель Зе. В конце первого тайма с поля был удалён Бруно Виана.

По итогам 20 туров РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 31 очко. «Химки» с 14 очками — на последней, 16-й позиции.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустит матч с «Манчестер Сити» из-за травмы.