ФИФА разрешит приостанавливать контракты легионеров до июня и откроет трансферное окно

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Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов сообщил, что Международная федерация футбола (ФИФА) принял решение разрешить иностранным игрокам в чемпионатах России и Украины приостанавливать контракты до июня.

«По моей информации, ФИФА разрешит иностранцам, играющим в российском и украинском чемпионатах, приостанавливать трудовые договоры до июня 2022 года и откроет сейчас специальное трансферное окно. Зарубежные клубы смогут подписывать не более двух игроков до июня. Соответственно, в течение трансферного окна контракты можно будет приостановить и уйти в другую команду», — цитирует Зотова «РБ Спорт».

При этом он отметил, что с начала лета соглашения начнут действовать дальше и игроки будут снова числиться в прошлых клубах.

«Что является приостановкой контракта? Как это сейчас сделал «Краснодар». Или как, например, при уходе футболиста в аренду. Разрывать — нет. Только приостанавливать до июня 2022 года», — добавил Зотов.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг 4 марта приняла решение исключить РПЛ. Уточнялось, что в этой связи в ближайшее время иностранные игроки смогут беспрепятственно разрывать контракты с российскими клубами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что стыковой матч ЧМ-2022 Россия — Польша могут перенести на июнь.

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