Sport Interia: стыковой матч ЧМ-2022 Россия — Польша могут перенести на июнь
Как сообщает Sport Interia, существует вероятность, что стыковой матч между Россией и Польшей может быть перенесён на июнь.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Изначально Россия в марте должна была сыграть в Польше в рамках стыков за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а победитель пары должен был в дальнейшем встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.
Ранее сообщалось, что CAS не получал иск от РФС по поводу отстранения сборной России.