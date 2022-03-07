Sport Interia: стыковой матч ЧМ-2022 Россия — Польша могут перенести на июнь

В Международной федерации футбола (ФИФА) пытаются найти решение, чтобы сборная России по футболу смогла продолжить борьбу в квалификации чемпионата мира 2022 года.

Как сообщает Sport Interia, существует вероятность, что стыковой матч между Россией и Польшей может быть перенесён на июнь.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Изначально Россия в марте должна была сыграть в Польше в рамках стыков за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а победитель пары должен был в дальнейшем встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее сообщалось, что CAS не получал иск от РФС по поводу отстранения сборной России.