Российские и белорусские гольфисты отстранены от международных турниров
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Как сообщается на сайте организации, российские и белорусские спортсмены отстранены от международных турниров, включая любительский чемпионат мира 2022 года, в знак солидарности с олимпийским движением и в целях защиты целостности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников IGF.
«Мы будем внимательно следить за ситуацией и можем изменить своё решение в соответствии с будущими событиями», — говорится в заявлении.
28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
Ранее глава «Росгонок» заявил, что россиян дискриминируют и отстраняют от спорта по национальному признаку.