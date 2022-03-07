Российские и белорусские гольфисты отстранены от международных турниров

Международная федерация гольфа (IGF) объявила об отстранении представителей России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Как сообщается на сайте организации, российские и белорусские спортсмены отстранены от международных турниров, включая любительский чемпионат мира 2022 года, в знак солидарности с олимпийским движением и в целях защиты целостности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников IGF.

«Мы будем внимательно следить за ситуацией и можем изменить своё решение в соответствии с будущими событиями», — говорится в заявлении.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

Ранее глава «Росгонок» заявил, что россиян дискриминируют и отстраняют от спорта по национальному признаку.