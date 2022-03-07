Уилкшир: у «Динамо» большие шансы набрать максимум очков в оставшихся матчах РПЛ

Бывший защитник «Динамо» австралиец Люк Уилкшир отеагировал на поражение клуба от «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Конечно, для команды, претендующей на чемпионство, это отрицательный результат. Это ударит по репутации», — цитирует Уилкшира «Спорт-Экспресс».

Однако он считает, что бело-голубые всё ещё способны побороться за чемпионство.

«Впереди у «Динамо» игры с «Арсеналом», «Ростовом, «Ахматом» и «Нижним Новгородом». Есть очень высокие шансы набрать максимум очков в оставшихся матчах», — добавил эксперт.

«Динамо» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проиграло «Спартаку» со счётом 0:2.

«Динамо» с 39 очками занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. При этом у петербургского коллектива есть матч в запасе.

Ранее экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев сравнил «Спартак» под руководством Паоло Ваноли с «Интером» при Антонио Конте.