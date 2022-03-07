Кобелев сравнил «Спартак» под руководством Ваноли с «Интером» при Конте

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев оценил игру «Спартака» в минувшем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В первом тайме игра красно-белых напомнила мне «Интер» Конте с Лукаку на острие. Можно было проводить четкие параллели между этими командами. Только в роли Лукаку Николсон? Ну да», — цитирует Кобелева «Спорт-Экспресс».

Он отметил компактность в обороне красно-белых, обратив внимание, что игроки всегда вступали в единоборства.

«Выход в атаку осуществлялся через Николсона, и сразу включались два быстрых фланга в лице Бакаева и Промеса», — добавил специалист.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы. «Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Спартак» находится на прямом пути к выздоровлению.