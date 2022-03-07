Губерниев: «Спартак» находится на прямом пути к выздоровлению

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Губерниев: «Спартак» находится на прямом пути к выздоровлению
  • РИА Новости

«Спартак реализовал свои лучшие качества. Команда сильно изменилась с приходом Ваноли и против сильного соперника, одного из лидеров чемпионата, продемонстрировала очень хорошую игру», — цитирует Губерниева «РБК-Спорт».

По его словам, он был крайне разочарован игрой «Динамо», так как ожидал увидеть более конструктивные действия в прессинге на чужой половине поля.

«Спартак» сейчас находится на прямом пути к выздоровлению после всех тех неудач, которые окружали команду в осенней части чемпионата», — добавил Губерниев.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин назвал заслуженной победу «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить