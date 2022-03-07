Губерниев: «Спартак» находится на прямом пути к выздоровлению

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» над «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак реализовал свои лучшие качества. Команда сильно изменилась с приходом Ваноли и против сильного соперника, одного из лидеров чемпионата, продемонстрировала очень хорошую игру», — цитирует Губерниева «РБК-Спорт».

По его словам, он был крайне разочарован игрой «Динамо», так как ожидал увидеть более конструктивные действия в прессинге на чужой половине поля.

«Спартак» сейчас находится на прямом пути к выздоровлению после всех тех неудач, которые окружали команду в осенней части чемпионата», — добавил Губерниев.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин назвал заслуженной победу «Спартака».