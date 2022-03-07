Губерниев: «Спартак» находится на прямом пути к выздоровлению
- РИА Новости
«Спартак реализовал свои лучшие качества. Команда сильно изменилась с приходом Ваноли и против сильного соперника, одного из лидеров чемпионата, продемонстрировала очень хорошую игру», — цитирует Губерниева «РБК-Спорт».
По его словам, он был крайне разочарован игрой «Динамо», так как ожидал увидеть более конструктивные действия в прессинге на чужой половине поля.
«Спартак» сейчас находится на прямом пути к выздоровлению после всех тех неудач, которые окружали команду в осенней части чемпионата», — добавил Губерниев.
«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.
«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.
Ранее экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин назвал заслуженной победу «Спартака».