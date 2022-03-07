Силкин считает заслуженной победу «Спартака» над «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение от столичного «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» заслуженно победил. В середине поля красно-белые переиграли «Динамо». У бело-голубых было много необоснованного брака в полузащите, поэтому игра была у их ворот», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

По его мнению, игрокам бело-голубых не удалось показать свою игру. Он отметил, что это вполне может быть связано с молодостью состава. Специалист также не стал никого выделять персонально в минувшей игре.

«У меня ощущение, что динамовцы перегорели. Шварцу еще надо продолжать работать. Не бывает команд без поражений. Игра в атакующих действиях у «Динамо» сегодня не получилась», — добавил эксперт.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы. «Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее экс-тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов выразил мнение, что команда ещё сможет побороться за чемпионство.