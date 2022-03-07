Хохлов о борьбе «Динамо» за чемпионство: всё ещё может поменяться

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Бывший главный тренер и футболист «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения команды от «Спартака» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) оценил шансы бело-голубых на чемпионство по итогам сезона.

«Разница в очках с «Зенитом» теперь есть, но ещё достаточно туров. Говорить о чём-то преждевременно. «Динамо» продолжает бороться за чемпионство? Я думаю, никому не надо расслабляться. Ни «Зениту», ни «Динамо», ни всем остальным. Осталось ещё очень много игр, всё может поменяться», — цитирует Хохлова «Спорт-Экспресс».

«Динамо» в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проиграло «Спартаку» со счётом 0:2.

«Динамо» с 39 очками занимает второе место в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. При этом у петербургского коллектива есть матч в запасе.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил судейство Сергея Карасёва в матче «Динамо» со «Спартаком».

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