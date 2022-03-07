Сёмин оценил судейство Карасёва в матче «Динамо» со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал работу арбитра Сергея Карасёва в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».

«Удаление Варелы? Я бы не давал столько жёлтых карточек. Это же дерби. На мой взгляд, надо дать игрокам вести борьбу, должно быть достаточно много агрессии. Те жёлтые карточки, что были показаны в начале, мне кажется, были показаны с опережением», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы. «Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал неожиданной победу над «Динамо».