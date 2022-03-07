Кавазашвили: даже неожиданно, что «Спартак» так легко победил «Динамо»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу над «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Результат — фантастика! Даже неожиданно, что так легко победили. Я особо не ожидал и не верится в такое. Квинси сегодня молодец — отличные прорывы в зоны, своевременные передачи. Гол в лучших его традициях — он возрождается», — цитирует Кавазашвили Sport24.

Он также отметил игру полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева и признался, что ему непонятен главный тренер команды Паоло Ваноли. По мнению эксперта, игра «Спартака» несильно изменилась по сравнению с первой частью сезона.

«Спартаку» нужно выбираться из подвала, а то зона вылета была совсем рядом. Молодцы, поздравляю всех», — добавил Кавазашвили.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев заявил, что продолжает верить в чемпионство.