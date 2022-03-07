Шведский лыжник Бурман поддержал отстранение россиян

Швед Йенс Бурман поделился мнением о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) об отстранении российских лыжников от соревнований.

«По моему мнению, очень хорошо, что такое решение было принято. Что позицию по России обозначили всеми возможными способами», — цитирует Бурмана Expressen.

Он также считает, что вряд ли россияне смогут выйти на старт в новом сезоне, так как он начнётся уже в ноябре.

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии. Однако позже соответствующее решение всё же было принято.

Ранее Бурман остался в недоумении от фото Большунова в советской форме.