Украинский футболист Кулаков покинул «Урал»

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов сообщил, что действие контракта украинского защитника Дениса Кулакова временно приостановлено.

«Денис улетел к семье. Мы приостановили контракт с ним. Не знаю, что будет дальше, я же не Нострадамус. Дай бог, чтобы всё наладилось, он вернулся в команду», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Он поблагодарил игрока за проведённые в «Урале» годы и отметил, что не вправе комментировать его решение.

«Остальные ребята с нами, никто не изъявил желания уехать», — добавил Иванов.

Кулаков выступал за «Урал» с 2015 года. На его счету — 202 матча, один гол и 25 результативных передач в составе команды.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг 4 марта приняла решение исключить РПЛ. Уточнялось, что в этой связи в ближайшее время иностранные игроки смогут беспрепятственно разрывать контракты с российскими клубами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее РПЛ и ФНЛ выступили с совместным заявлением по поводу исключения из European Leagues.

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