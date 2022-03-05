РПЛ и ФНЛ выступили с совместным заявлением по поводу исключения из European Leagues

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Российская премьер-лига (РПЛ) и Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовали совместное заявление по поводу своего исключения из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues).
РПЛ и ФНЛ выступили с совместным заявлением по поводу исключения из European Leagues
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«В настоящее время администрации РПЛ и ФНЛ изучают правовые основания этого решения и оставляют за собой право обжаловать его в установленном порядке», — говорится в сообщении на сайте РПЛ.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг 4 марта приняла решение исключить РПЛ. Уточнялось, что в этой связи в ближайшее время иностранные игроки смогут беспрепятственно разрывать контракты с российскими клубами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что Ассоциация европейских футбольных лиг не отвечает за контракты легионеров в РПЛ.

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