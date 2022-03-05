Спортивный юрист: European Leagues не отвечает за контракты легионеров РПЛ

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала решение Ассоциации европейских футбольных лиг (European Leagues) исключить Россию из состава организации.

«Эта ассоциация носит больше информационно-сотруднические цели. Она создана для обмена информацией, проведения выставок, выстраивания связей между европейскими лигами. Никакого практического значения исключение оттуда для нас не несёт», — цитирует юриста «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что European Leagues не отвечает за расторжение контрактов с легионерами или за регистрацию игроков. Всеми этими вопросами занимаются ФИФА и УЕФА.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг 4 марта приняла решение исключить РПЛ. Уточнялось, что в этой связи в ближайшее время иностранные игроки смогут беспрепятственно разрывать контракты с российскими клубами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Вячеслав Колосков заявил, что исключение РПЛ из European Leagues не несёт никаких последствий.