Колосков: исключение РПЛ из EPFL не несёт никаких последствий

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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Ассоциации европейских футбольных лиг (EPFL) исключить Россию из состава организации.
Колосков: исключение РПЛ из EPFL не несёт никаких последствий
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«Для российского футбола это исключение никаких последствий не несёт. Это очередная жертва истерии, которая сегодня происходит», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что исключение из EPFL не даёт легионерам клубов РПЛ права беспрепятственно разрывать контракты.

Колосков также сообщил, что EPFL не могла исключить из состава организации ФНЛ, поскольку российская лига туда никогда не входила.

Он назвал EPFL символической организацией, которая не принимает никаких решений.

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг 4 марта приняла решение исключить РПЛ. Уточнялось, что в этой связи в ближайшее время иностранные игроки смогут беспрепятственно разрывать контракты с российскими клубами.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее известный футбольный тренер Игорь Колыванов назвал неизбежным падение уровня РПЛ.

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