Павлюченкова сохранила 14-е место в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг игроков.
Павлюченкова сохранила 14-е место в рейтинге WTA
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Обновлённый рейтинг опубликован на сайте WTA.

Возглавляет его австралийка Эшли Барти, второе место занимает чешка Барбора Крейчикова, а тройку лучших замыкает Арина Соболенко из Белоруссии.

Среди представительниц России лучшей является Анастасия Павлюченкова, которая располагается на 14-й позиции. Вероника Кудерметова является 24-й, Дарья Касаткина — 28-й, Людмила Самсонова — 32-й, Екатерина Александрова — 52-й, Варвара Грачёва — 70-й, а Анна Калинская — 90-й.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев остался первой ракеткой в рейтинге ATP.

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