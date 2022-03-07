В ФСГР поддержали гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на груди

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов отреагировал на ситуацию с отечественным спортсменом Иваном Куляком, который на этапе Кубка мира в Дохе вышел с буквой Z на груди на церемонию награждения.
В ФСГР поддержали гимнаста Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на груди
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«Мы будем защищать Ивана в любом случае. Я не думаю, что он хотел устроить специальную демонстрацию, но мы будем его поддерживать в любом случае», — цитирует Титова РИА Новости.

При этом он отметил, что Куляк нарушил регламент, касающийся формы, утверждённой Международной федерацией гимнастики (FIG).

«Иван сделал это сознательно. Я думаю, что наказать могут, могут отстранить от участия. Но нас и так отстранили», — добавил Титов.

Куляк завоевал бронзу на соревнованиях в параллельных брусьях. Примечательно, что победу одержал украинец Илья Ковтун.

Россиянин выступал в нейтральном статусе. Напомним, что FIG запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации начиная с 7 марта.

Ранее сообщалось, что FIG хочет возбудить дисциплинарное дело в отношении гимнаста Куляка за инцидент в Дохе.

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