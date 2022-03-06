Скопинцев: судейство в матче «Динамо» и «Спартака» было средненьким

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о судействе матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Степашин сказал: «Спасибо за удаление»? А что вы от меня ждёте? Судейство средненькое. Обычно всё на уровне», — цитирует Скопинцева «Чемпионат».

По его мнению, командам можно было больше давать бороться и трактовать моменты одинаково.

«Я вообще не вправе говорить что-то о Карасёве, потому что он обслуживает европейские матчи, а я не играю на этом уровне», — добавил Скопинцев.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что «Спартак» провёл с «Динамо» один из лучших своих матчей в этом сезоне.