Сёмин считает, что «Спартак» провёл с «Динамо» один из лучших своих матчей в этом сезоне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Получился хороший матч. Самое важное, что был практически полный стадион и хорошая футбольная атмосфера. «Спартак» хорошо провёл первый тайм, в котором использовал свои моменты», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

При этом он отметил, что во втором тайме в меньшинстве уже бело-голубые действовали с определённым преимуществом.

«Но «Спартак», наверное, сыграл один из лучших своих матчей в этом сезоне», — добавил специалист.

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о судействе в матче со «Спартаком».