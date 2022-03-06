Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о судействе Сергея Карасёва в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Было много спорных моментов по первому тайму, но я бы не стал детально говорить об этом», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0 благодаря голам Шамара Николсона и Квинси Промеса. В конце первого тайма бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы.

«Спартак» набрал 26 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 39 очками — на второй позиции.

Ранее Зарема Салихова, гражданская жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отметила, что болельщики красно-белых иногда перекрикивали 19 тыс. поклонников «Динамо».