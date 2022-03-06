«Ювентус» переиграл «Специю» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Специей» в матче 28-го тура итальянской Серии А.

Встреча прошла в Турине и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Альваро Мората.

При этом бьянконери не терпят поражений в национальном первенстве с ноября прошлого года. Последний раз подопечные Массимилиано Аллегри уступали в 14-м туре «Аталанте» (0:1).

«Ювентус» набрал 53 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» с 26 очками находится на 15-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» с Миранчуком уступила «Роме» в 28-м туре Серии А.