«Аталанта» с Миранчуком уступила «Роме» в 28-м туре Серии А
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- © IMAGO/Antonio Balasco
Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 32-й минуте забил Тэмми Абрахам.
В конце матча защитник гостей Мартен де Рон был удалён.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл на поле всё игру, но не отметился результативными действиями.
«Рома» набрала 47 очков и теперь делит с «Аталантой» пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Ранее сообщалось, что «Интер» забил пять безответных мячей «Салернитане» в матче Серии А.