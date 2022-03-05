«Аталанта» с Миранчуком уступила «Роме» в 28-м туре Серии А

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«Аталанта» на выезде потерпела поражение от «Ромы» в матче 28-го тура итальянской Серии А.
«Аталанта» с Миранчуком уступила «Роме» в 28-м туре Серии А
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Antonio Balasco

Встреча прошла в Риме и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч в игре на 32-й минуте забил Тэмми Абрахам.

В конце матча защитник гостей Мартен де Рон был удалён.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук провёл на поле всё игру, но не отметился результативными действиями.

«Рома» набрала 47 очков и теперь делит с «Аталантой» пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что «Интер» забил пять безответных мячей «Салернитане» в матче Серии А.

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