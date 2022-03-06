«Спартак» в большинстве обыграл «Динамо» в 20-м туре РПЛ

Короткая ссылка
Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте красно-белых вывел вперёд Шамар Николсон, а на 37-й великолепным дальним ударом забил Квинси Промес. 

В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы, который в течение шести минут получил две жёлтые карточки за нарушения на Зелимхане Бакаеве.

Подопечные Паоло Ваноли набрали 26 очков и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» (39) находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказал своё недовольство арбитру Сергею Карасёву после первого тайма матча со «Спартаком» из-за удаления Варелы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить