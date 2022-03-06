«Спартак» в большинстве обыграл «Динамо» в 20-м туре РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 26-й минуте красно-белых вывел вперёд Шамар Николсон, а на 37-й великолепным дальним ударом забил Квинси Промес.

В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Гильермо Варелы, который в течение шести минут получил две жёлтые карточки за нарушения на Зелимхане Бакаеве.

Подопечные Паоло Ваноли набрали 26 очков и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Динамо» (39) находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказал своё недовольство арбитру Сергею Карасёву после первого тайма матча со «Спартаком» из-за удаления Варелы.