Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почёта в марафоне на этапе Кубка мира в Осло

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет выиграл марафон классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Его результат — 2:03:37,3.

Второе место занял Сьюр Рёте — +6,3. Третий — Дидрик Тёнсет (+3,5).

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой.

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Большунов об отстранении FIS заявил, что его напрягает эта ситуация.