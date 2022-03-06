Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почёта в марафоне на этапе Кубка мира в Осло
- © РИА Новости / Константин Чалабов
Его результат — 2:03:37,3.
Второе место занял Сьюр Рёте — +6,3. Третий — Дидрик Тёнсет (+3,5).
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой.
Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.
Ранее Большунов об отстранении FIS заявил, что его напрягает эта ситуация.