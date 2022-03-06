Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почёта в марафоне на этапе Кубка мира в Осло

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Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет выиграл марафон классическим стилем на восьмом этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почёта в марафоне на этапе Кубка мира в Осло
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Его результат — 2:03:37,3.

Второе место занял Сьюр Рёте — +6,3. Третий — Дидрик Тёнсет (+3,5).

Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под её эгидой. 

Напомним, что изначально FIS не собиралась отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в этапах Кубка мира, несмотря на требования спортивных федераций, в частности Ассоциации лыжного спорта Норвегии.

Ранее Большунов об отстранении FIS заявил, что его напрягает эта ситуация.

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