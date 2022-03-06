«Крылья Советов» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ

В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле тульский «Арсенал».

Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев по одному голу забили Владислав Сарвели (на 52-й минуте) и Иван Игнатьев (на 83-й минуте).

За «Арсенал» забитыми мячами отметились Кингс Канва (на 13-й минуте) и Джордже Деспотович (на 70-й минуте) с пенальти. На 86-й минуте с поля был удалён Горан Чаушич.

По итогам 20 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Арсенал» с 20 очками — на 12-й позиции.

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