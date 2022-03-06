«Крылья Советов» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ

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В рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) самарские «Крылья Советов» принимали на своём поле тульский «Арсенал».
«Крылья Советов» и «Арсенал» сыграли вничью в матче 20-го тура РПЛ
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Встреча на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 2:2.

В составе хозяев по одному голу забили Владислав Сарвели (на 52-й минуте) и Иван Игнатьев (на 83-й минуте). 

За «Арсенал» забитыми мячами отметились Кингс Канва (на 13-й минуте) и Джордже Деспотович (на 70-й минуте) с пенальти. На 86-й минуте с поля был удалён Горан Чаушич.

По итогам 20 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. «Арсенал» с 20 очками — на 12-й позиции.

Ранее Колосков поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».

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