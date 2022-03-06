Стали известны цели ЦСКА в сезоне-2021/22

Руководство московского ЦСКА поставило перед командой две цели: победа в Кубке России и второе место на чемпионате.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в зимнее трансферное окно в команду перешли полузащитники Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль. При этом ЦСКА покинул нападающий Фёдор Чалов. Он на правах аренды присоединился к швейцарскому «Базелю».

По итогам 20 туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 36 очков. В четвертьфинале Кубка России подопечные Алексея Березуцкого сыграют со «Спартаком».

Ранее Уилкшир заявил, что верит в победу «Динамо» в матче со «Спартаком».