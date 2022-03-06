Уилкшир заявил, что верит в победу «Динамо» в матче со «Спартаком»

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Мне кажется, «Динамо» находится в более хорошей форме. Верю, что оно победит. Да, сейчас очень много вещей происходит вне футбольного поля, но игроки — профессионалы, будут продолжать выполнять свою работу», — цитирует Уилкшира «Спорт-Экспресс».

По итогам 19 туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. «Спартак» — на девятой позиции (23 очка).

Напомним, что встреча пройдёт на домашнем стадионе «Динамо» — «ВТБ Арене» — 6 марта. Начало — в 19:00 мск.

Ранее Хохлов поделился ожиданиями от матча 20-го тура РПЛ «Динамо»— «Спартак».