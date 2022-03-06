В КХЛ отреагировали на массовое расторжение контрактов легионеров с клубами
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«По состоянию на 5 марта 21:00 мск, 14 легионеров клубов КХЛ расторгли контракты. Клубы, видя, с каким давлением иностранцы столкнулись в родных странах, приняли решение отпустить их. Что касается процедуры расторжения, то все эти действия — в соответствии с регламентом КХЛ», — передаёт сообщение КХЛ «Чемпионат».
Также в заявлении говорится, что лига отправила письмо Минспорту с просьбой защитить иностранных хоккеистов и предоставить им беспрепятственный выезд за границу.
Напомним, что «Салават Юлаев» первым расстался со всеми своими легионерами из-за ситуации на Украине и последовавшими санкциями в адрес российских команд.
Ранее Овечкин сократил отставание от Ягра в списке снайперов в истории НХЛ до двух шайб.