Источник: из-за драки во время матча чемпионата Мексики погибли 17 человек

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Во время матча девятого тура чемпионата Мексики «Керетаро» — «Атлас» произошла массовая драка, в результате которой погибли 17 человек.

По данным полиции, в драке пострадали 22 участника и двое госпитализированы в критическом состоянии. Но журналист Давид Медрано Феликс в Twitter заявил о 17 погибших.

Встреча в Керетаро на стадионе «Коррехидора» была прервана во втором тайме из-за массовой драки фанатов. Матч будет перенесён на новую дату по соображениям безопасности. Полиция начала расследование.

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