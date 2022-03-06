Источник: из-за драки во время матча чемпионата Мексики погибли 17 человек
По данным полиции, в драке пострадали 22 участника и двое госпитализированы в критическом состоянии. Но журналист Давид Медрано Феликс в Twitter заявил о 17 погибших.
Встреча в Керетаро на стадионе «Коррехидора» была прервана во втором тайме из-за массовой драки фанатов. Матч будет перенесён на новую дату по соображениям безопасности. Полиция начала расследование.
Ранее Губерниев заявил, что вечная классика «Динамо» — «Спартак» не должна быть скучной.