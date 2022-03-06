Губерниев заявил, что вечная классика «Динамо» — «Спартак» не должна быть скучной

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком».

«Даже сложно сказать, кто фаворит в матче. Команда Шварца набрала хороший ход, есть потенциал на успех в борьбе за чемпионство. Хочется, чтобы это дерби получилось классным и все кайфанули. Вечная классика нашего футбола не должна быть скучной!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «Спартак» после поражения от ЦСКА в 19-м туре РПЛ (2:0) постарается реабилитироваться перед своими болельщиками. По мнению Губерниева, в российских клубах нестабильная обстановка, в любой момент команда может лишиться тренера и своих иностранных футболистов.

Встреча пройдёт в логове «Динамо» — на «ВТБ Арене» — 6 марта. Начало — в 19:00 мск.

Ранее «Реал» разгромил «Реал Сосьедад» в 27-м туре Примеры.

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