Алимбекова не планирует участвовать в чемпионате и Кубке России

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заявила, что досрочно завершила сезон-2021/22.

«Соревновательный сезон для меня завершён: я не планирую поездок в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России. Останусь в Беларуси, чтобы заняться обследованием здоровья», — цитирует Алимбекову Telegram-канал «Референт Рая».

Напомним, что IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим спортсмены из двух стран выступят на Кубке и чемпионате России.

Ранее француз Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти.