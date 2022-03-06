Алимбекова не планирует участвовать в чемпионате и Кубке России
«Соревновательный сезон для меня завершён: я не планирую поездок в Уфу и Тюмень на старты Кубка и чемпионата России. Останусь в Беларуси, чтобы заняться обследованием здоровья», — цитирует Алимбекову Telegram-канал «Референт Рая».
Напомним, что IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В связи с этим спортсмены из двух стран выступят на Кубке и чемпионате России.
Ранее француз Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти.