Француз Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Двукратный олимпийский чемпион ни разу не промахнулся и финишировал с результатом 23 минуты 21 секунда.

Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен с отставанием от лидера 18,3 секунды, а тройку лучших замкнул немец Йоханнес Кюн (+29,7).

У женщин в спринте золото завоевала представительница Германии Денизе Херманн (20:08,6). За ней на пьедестале расположились Тириль Экхофф из Норвегии (+5,0) и шведка Стина Нильссон (+5,2).

Ранее сообщалось, что норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Контиолахти.