Кержаков: не совсем доволен игрой «Нижнего Новгорода» в матче с ЦСКА

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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков прокомментировал поражение от московского ЦСКА в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«К сожалению, пропустили на последней минуте матча и проиграли. Не совсем доволен игрой. В последнем эпизоде сыграли хуже, чем до этого 95 минут. А так представляли, какой будет игра, как можно противостоять ЦСКА, очень хорошей команде. Даже в меньшинстве», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» со счётом 1:0 благодаря голу Юсуфа Языджи в компенсированное время. Таким образом, армейцы набрали 36 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что все футболисты армейцев готовы биться за команду.

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