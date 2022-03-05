Березуцкий: все футболисты ЦСКА готовы биться за команду

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после победы над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что все игроки готовы продолжать выступать за команду.

«Видели сегодня Магнуссона? Видели. Я не руководство ЦСКА. Я не знаю. Все наши футболисты сейчас с командой. Готовы за неё биться, играть. Надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» со счётом 1:0 благодаря голу Юсуфа Языджи в компенсированное время. Таким образом, армейцы набрали 36 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее представитель президента ЦСКА Сергей Иванов назвал убожеством судейство в матче с «Нижним Новгородом».