Березуцкий: все футболисты ЦСКА готовы биться за команду

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий после победы над «Нижним Новгородом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что все игроки готовы продолжать выступать за команду.
Березуцкий: все футболисты ЦСКА готовы биться за команду
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Видели сегодня Магнуссона? Видели. Я не руководство ЦСКА. Я не знаю. Все наши футболисты сейчас с командой. Готовы за неё биться, играть. Надеюсь, так будет и дальше», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс»

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» со счётом 1:0 благодаря голу Юсуфа Языджи в компенсированное время. Таким образом, армейцы набрали 36 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее представитель президента ЦСКА Сергей Иванов назвал убожеством судейство в матче с «Нижним Новгородом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить