Сергей Иванов назвал убожеством судейство в матче ЦСКА — «Нижний Новгород»

Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов поделился эмоциями после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Нижним Новгородом».

«Команда значительно обновилась. Мне кажется, армейцы делают всё правильно и двигаются в правильном направлении. Та скукотища, которая была в первом круге, пропала. Команда выглядит повеселее. Сегодня была тяжелейшая игра», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

По его мнению, одной из причин этого является тяжёлый календарь и игра в Кубке России. Он также отметил, что клуб просил о переносе матча с «Нижним Новгородом», но он не знает, почему на данную просьбу никто не отреагировал.

«Знаете, какой момент сегодня мне запомнился больше всего? Боковой арбитр показывает сначала в одну сторону, потом чуть-чуть думает — и направляет флажок в противоположную сторону. Всё наше судейство в одной картине — убожество», — добавил Иванов.

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» со счётом 1:0 благодаря голу Юсуфа Языджи в компенсированное время. Таким образом, армейцы набрали 36 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса после матча с «Нижним Новгородом».